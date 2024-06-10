【初回生産限定盤】kinggnu CEREMONY 限定BOX＆ホルダー付

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商品詳細
CEREMONYKingGnu★貴重な初回生産限定盤と楽天先行予約BOXのセットです。限定のペットボトルのホルダーも付いてます。★プレイパスを使用しただけの本体新品です。帯、スリーブ、先行抽選ナンバーの申込書等全て配送されて来たままに完品で付属しております。(使用していなかったのですが期限が過ぎております)★BOXをさらにダンボールにて梱包し、発送いたします。質問等ございましたら、気軽にどうぞ！【初回生産限定盤】■CD+Blu-ray#KingGnu#King_Gnu#CD#限定盤#邦楽“トーキョー・ニュー・ミクスチャー”を標榜するバンドの3rdアルバム。「白日」「どろん」といったドラマや映画の主題歌をはじめ、「傘」「飛行艇」「TeenagerForever」「小さな惑星」などのCMソングと、話題曲を満載した注目作だ。
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