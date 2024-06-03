PSP-3000 レッド　ジャンク品　バッテリーなし　ゲーム13本付

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000color:REDバッテリーなしゲームディスクの読込みはしますが、電源が時々落ちてしまいますのでジャンク品と致します。よくご理解の上落札願います。メモリースティック2GB×1枚 ゲームソフト13本付き説明書、ケースなしACアダプタ、収納ケース#ソニー#SONY
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http://narcologia.ru/goods/unusable272774.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis245944.html
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