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PSP-3000 レッド　ジャンク品　バッテリーなし　ゲーム13本付
商品番号 U97509677476
商品名

PSP-3000 レッド　ジャンク品　バッテリーなし　ゲーム13本付
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000color:REDバッテリーなしゲームディスクの読込みはしますが、電源が時々落ちてしまいますのでジャンク品と致します。よくご理解の上落札願います。メモリースティック2GB×1枚　ゲームソフト13本付き説明書、ケースなしACアダプタ、収納ケース#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/Lincoln230402.html
http://narcologia.ru/goods/unusable272774.html
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