レーザーディスク　スターウォーズ 　3部作　まとめ売り　日本語字幕付き

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ご覧いただきありがとうございます。■■ 商品詳細 ■■ レーザーディスク スターウォーズ STARWARS 洋画 映画 日本語字幕付き 3点まとめ売り ・スターウォーズ(2枚組)‥シリーズ第1弾 ・帝国の逆襲(2枚組)‥シリーズ第2弾 ・ジェダイの復讐(2枚組)‥シリーズ第3弾、完結編！■ジャケットは擦れキズ、外袋は擦れキズ、汚れ等の経年感が有ります。■ディスク面に深いキズ等は目視では見当たりません。■自宅で保管していたものになります。■写真のものが全てです。状態については写真からご判断ください。■中古品である事をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。ご購入をお待ちしております^_^#レーザーディスク#STARWARS#スターウォーズ#帝国の逆襲#ジェダイの復讐#3部作#洋画#映画#日本語字幕付き#まとめ売りC11