パジャマヒーロー/NEMO

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パジャマヒーロー/NEMOカプコン/1990年アクションゲーム89年公開の劇場アニメ『リトル・ニモ』タイアップゲーム※動作確認は出来ておりません※※画像にあるものが全てです※※古い商品なので今後の動作保証は一切出来ません※ご納得/ご了承頂ける方のみお譲りしたいですかなり傷や経年劣化の汚れが見られます画像参照の上あくまで中古品/素人自宅保管とご理解ください気にならない方はファミコン昔のアニメグッズレトロゲーム好きの人コレクション等にいかがでしょうか？ゆうパケットプラス箱かクッション封筒にてゆうパケットポスト発送予定です#ゲーム#ゲームソフト#ファミコン#ファミコンソフト#ファミリーコンピュータ#FAMILYCOMPUTER#アクションゲーム#レトロゲーム#CAPCOM#アニメ