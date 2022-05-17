広末涼子主演映画／『20世紀ノスタルジア』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ

伝説の映像作家と、２１世紀を予感させるヒロインの出逢い・・・。広末涼子さん主演映画『２０世紀ノスタルジア』のオリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤです。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．１９９７年７月２５日発売。 ３．音楽：原将人。 ４．歌：遠山杏（広末涼子）。 片岡徹（圓山 努）。 ５．保存状態は良好ですが、ジャケット の色合い等が暗い雰囲気なので、もし かすると人によっては・・・何分古い 在庫のため気になる方は購入をお控え 下さい。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。



オリジナル・サウンドトラック 広末涼子主演映画「20世紀ノスタルジア ...



20世紀ノスタルジア



映画サントラCD「20世紀ノスタルジア」広末涼子 廃盤● | フリマアプリ ラクマ



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