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広末涼子主演映画／『20世紀ノスタルジア』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ
商品番号 M71243715892
商品名

広末涼子主演映画／『20世紀ノスタルジア』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

伝説の映像作家と、２１世紀を予感させるヒロインの出逢い・・・。広末涼子さん主演映画『２０世紀ノスタルジア』のオリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．１９９７年７月２５日発売。　３．音楽：原将人。　４．歌：遠山杏（広末涼子）。　　　　　片岡徹（圓山　努）。　５．保存状態は良好ですが、ジャケット　　　の色合い等が暗い雰囲気なので、もし　　　かすると人によっては・・・何分古い　　　在庫のため気になる方は購入をお控え　　　下さい。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder572975.html
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