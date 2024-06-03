新版 最新歯周病学 [新品]

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「新版最新歯周病学」定価23100円新品、未使用品 (値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容歯周治療の基礎から最新の情報までを網羅。歯周病学のロングセラー『最新歯周病学』に最新情報を加えて全面的にリニューアル。今回，あらたにインプラント治療にも言及．最新の情報を盛り込み，オールカラーで読みやすくわかりやすい，明日の臨床に役立つ情報満載です。臨床力アップの座右の書として歯学部生にはわかりやすく実力のつく教科書として，研修医には臨床力の向上と歯周治療のレベルアップを，勤務医・大学院生・開業医，認定医・専門医をめざす先生には歯周病学の基礎と臨床を見直し，実力の向上と問題点の解決力を身につけるためのスキルアップに役立つ1冊です。