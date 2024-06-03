鋼の錬金術師全巻セット+etc

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駿河屋 -<中古>鋼の錬金術師 全27巻セット / 荒川弘（少年コミック）

鋼の錬金術師全27巻+11.5巻－旅立ちの前に－、0巻ラフ画集、ハガレン研究所DXになります。目立った傷、汚れ、焼けの類いはあまり見られませんが、経年劣化などの中古であることを予めご了承下さい。バラ売りは致しておりません。即購入可能ですので、お支払いが確認できしだい、1、2日以内に発送致します。