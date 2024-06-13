塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い　まとめ売り

「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」猿渡かざみ/Aちき1巻、2巻(初版)何度か読んでおり、2巻の底に少しキズがあります。3巻、4巻、5巻、6巻、6.5巻新品、未使用メロンブックスノベル祭りしおり春の新ガガガッ期フェアカードメロンブックス限定購入特典書き下ろしSSリーフレット(1巻、2巻、3巻、4巻)キャンパスアートサイン本(5巻、未開封)バラ売りは致しません。特に大きく目立った傷汚れはありませんがスレ等ある場合がございます。また素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。#猿渡かざみ#猿渡_かざみ#Aちき#本#日本文学／小説・物語