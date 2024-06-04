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大本教の本5冊
商品番号 Y54354602534
商品名

大本教の本5冊
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

新月の光上巻下巻は出口王仁三郎聖人の著書です。残りの3冊は出口和明著、十和田龍著浅野和三郎著です。大本教に関心ある方のご購読をお薦めします。はっきり覚えていませんが、30年くらい前に購入した著書です。本の中には赤線やマーキングなどしてなく全体的に綺麗です。なお、分冊での販売はご容赦ください。よろしくお願いします。
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