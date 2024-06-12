basara 田村由美 全巻BASARA/全巻セット/バサラ/田村由美

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商品詳細
BASARA/全巻セット/バサラ/田村由美/文庫版16冊セット完結です。1巻から7巻は帯付きです。折れ目などもなく、使用感少なめ状態は良いと思います。大名作ミステリと言う勿れ7SEEDS以前の集大成です
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