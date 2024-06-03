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吉見の百穴　北武蔵の横穴墓と古代氏族
商品番号 I73996026033
商品名

吉見の百穴　北武蔵の横穴墓と古代氏族
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,859 円
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商品詳細

吉見の百穴　北武蔵の横穴墓と古代氏族本書は「吉見百穴」の考古学的解明を主題として、近代考古学の黎明を語り、さらに北武蔵の横穴墓と胴張りのある横穴式石室と渡来系氏族―壬生吉志氏とのかかわりを論じて、今後の横穴墓研究の課題を明らかにしたものである。巻末に添えた北武蔵横穴墓群の案内は一般同好の方々のため必携の書となろう。商品に興味を持っていただき、大変ありがとうございます。中古品ですので、汚れや傷がございます。神経質な方はご遠慮下さい。何卒よろしくお願い致します。
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