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- 【匿名発送】父さんの子育て絵日記 1・2 鈴木まもる
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商品詳細
○父さんの子育て絵日記Iかおるちゃんがやってきた・1993年6月15日 第1刷発行・2000年2月25日 第3刷発行○父さんの子育て絵日記IIかおるちゃんと山の友だち・1993年12月15日 第2刷発行・著者 鈴木まもる・絵本作家のお父さんが愛情をこめて描く子育て絵日記です。※状態の見え方には個人差があります。また、本の色褪せ・折れ、経年劣化や撮影環境により実物とは異なる場合がありますのでご注意下さい。気になる点がありましたら、コメントにてご連絡下さい。
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