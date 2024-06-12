ニンテンドー3DS LL

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商品詳細
3DSLLは中古で購入しました。目立った傷汚れはさほどありませんが、若干の使用感があるかと思います。充電器はケーブルのみとなります。箱などはございませんので、包装して発送致します。データ等は削除済です。3DSLL購入価格:15980円#任天堂3DSLL
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