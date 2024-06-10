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F1写真集 大判 洋書
商品番号 S31549365279
商品名

F1写真集 大判 洋書
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１．Formula1:Portraitofthe60's２．GrandPrix:FascinationFormula1洋書のF１写真集です。ともに30センチ四方、厚さ3.5センチ（300ページ以上）と大判で重量もかなりあります。資料性も十分だと思います。カバーの角や縁にヨレやスレ、一部小破れがありますが、本体は地のカドの部分にうす汚れがある程度で中は良い状態です。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy406353.html
http://narcologia.ru/goods/passionate198413.html
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F1写真集 大判 洋書
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