ポケモンカードゲーム ラバープレイマット 24じかんポケモンCHU

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商品詳細
ポケモンカードゲームラバープレイマット24じかんポケモンCHUちいかわの作者、ナガノ先生のイラストです。自宅で3回ほど使用しましたがその後は冷暗所で保管していました。購入時から右上のふちに傷があります。箱無し。ゆるく丸めてネコポス用ダンボールに梱包します。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。即購入⭕️ポケカポケットモンスターpocketmonster株式会社ポケモンポケモンカードゲームラバープレイマットラバーマットフィギュア24じかんポケモンCHUナガノ
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