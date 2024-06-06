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ポケモンカードゲーム ラバープレイマット 24じかんポケモンCHU
商品番号 H61359419206
商品名

ポケモンカードゲーム ラバープレイマット 24じかんポケモンCHU
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームラバープレイマット24じかんポケモンCHUちいかわの作者、ナガノ先生のイラストです。自宅で3回ほど使用しましたがその後は冷暗所で保管していました。購入時から右上のふちに傷があります。箱無し。ゆるく丸めてネコポス用ダンボールに梱包します。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。即購入⭕️ポケカポケットモンスターpocketmonster株式会社ポケモンポケモンカードゲームラバープレイマットラバーマットフィギュア24じかんポケモンCHUナガノ
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