PSP3000 ブラック

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商品詳細
6671※状態は液晶画面美品、本体裏側擦れ傷あります。バッテリーのカバー少し外装剥がれございます気になる方はご購入お控えください動作良好品でした一通り動作の確認しております。 動作確認済みです。・確認内容・電源ボタン・ゲーム読み込みOK・映像、音声出力OK・各種ボタン。所属品・PSP本体ブラック・メモリスティック2ギガ・充電USB＊バッテリーパックは付属しておりません。(バッテリーはAmazonや楽天市場等で1000円程で購入できます。)送る際はアルコールで綺麗に拭いて発送いたします。⚪︎梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。
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