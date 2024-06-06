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吉野北人/LUCAS BOTアクリルスタンド
商品番号 Y89262500056
商品名

吉野北人/LUCAS BOTアクリルスタンド
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★BATTLEOFTOKYOENTERTHEJr.EXILE☆アクリルスタンド★ROWDYSHOGUN☆LUCAS★開封して部屋にずっと飾っていました。☆自宅保管、初期キズ・スレなど気になる方はご遠慮下さい。★プチプチで梱包し、水濡れ防止して発送させて頂きます。☆質問などありましたら、コメントお願いします。★アクスタが入っていた袋は開封する部分がしわくちゃなのでそれでも宜しければお付けします。
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