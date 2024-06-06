吉野北人/LUCAS BOTアクリルスタンド

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商品詳細
★BATTLEOFTOKYOENTERTHEJr.EXILE☆アクリルスタンド★ROWDYSHOGUN☆LUCAS★開封して部屋にずっと飾っていました。☆自宅保管、初期キズ・スレなど気になる方はご遠慮下さい。★プチプチで梱包し、水濡れ防止して発送させて頂きます。☆質問などありましたら、コメントお願いします。★アクスタが入っていた袋は開封する部分がしわくちゃなのでそれでも宜しければお付けします。
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