河合奈保子 jewel box 2

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【説明文】2001年にリリースされたCDBOXの第2弾。ファンからCD化の要望が高かった楽曲、本人の自作曲、ライヴ音源他を収録した全曲完全デジタル・リマスタリングによる5枚組。即購入可能ですレンタルアップ品となりますので多少の傷等は予めご了承下さい。歌詞カードがいくらか分離しています動作確認済み（当方のデッキでは問題なく再生致しました。）再生機器によっては再生状況が異なる可能性があります。よって再生状況による返品は対応致しかねる場合がありますので、そのことを踏まえた上で購入お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。発送に関しましては、写真の通りとなります。#やわらかな白石さんCD他にもDVD・Blu-ray商品を多数出品しております。別の組み合わせ、まとめ買い等、ご要望がありましたらコメント欄よりご連絡下さい。白石さん