ゲームボーイアドバンスSP 本体　(充電器無し)

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ご覧頂きありがとうございます。コメント無し即購入大歓迎♪ADVANCESPAGS-001使用に伴う傷等はございますので神経質な方は購入をお控えください。写真をご覧ください。よろしくお願い致します。現状のまま発送いたしますので、良く確認の上、購入の検討お願い致します。付属品:本体のみです。