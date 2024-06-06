コーヒーアンドバニラ　全巻セット コヒバニ　1〜20巻

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商品詳細
コーヒーアンドバニラ 1〜20巻セット 20冊セット2022年12月時点で累計発行部数は950万部を突破している。また2018年度のLINEマンガ年間売上げランキングでは第1位となった。2019年7月5日より、毎日放送（MBS）「ドラマ特区」にて福原遥主演でテレビドラマ化され[第1話放送直後には「#コヒバニ」がTwitterのトレンド入りを果たし、「TVer」での見逃し配信の再生数が累計で100万再生を突破するなど、ローカルドラマながら大きな反響を呼んだ。レンタル落ちです。らくらくメルカリ便にて送料無料で発送させていただきます。各巻管理シール等貼ってあります。#コヒバニ#コーヒーアンドバニラ#コミック#漫画#コーヒーアンドバニラ_全巻#コヒバニ_全巻
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