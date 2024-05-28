虚空教典 限定版 カドカワストア

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商品詳細
忙しくなり、読む時間も観る時間も取れないので手放します。新品未開封品です。また、画像に見受けられる線ですが、巻かれているビニルによるもので、お品物自体に問題はございません。即購入⭕値下げ交渉△（お受けできない場合もございます）ペットなし・喫煙なし❌以下商品説明---■[完全予約受注生産]虚空教典 限定版本書発売を記念して、カドカワストアでは月ノ美兎、葛葉など人気ライバー４名との３Ｄ対談を収録したBlu-rayディスク同梱限定版を完全予約受注生産にて刊行！！■Blu-rayディスク収録内容『虚空教典 限定版』特典「虚空集会」四天王 ３Ｄ対談集収録時間：約120分（予定）■CHAPTERLIST剣持刀也 × ピーナッツくん剣持刀也 × 伏見ガク剣持刀也 × 月ノ美兎剣持刀也 × 葛葉
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