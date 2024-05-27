ほぼ全巻初版帯付き ようこそ実力至上主義の教室へ1年生編全巻＋2年生編

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1年生編初版1、6〜11.52〜5巻は初版ではありません。2年生編全巻初版2.3巻未開封チラシ(画像4、5枚目参照)1年生編1、7.5、8、9、10、11、11.51巻のチラシは貴重かと思います。2年生編1〜3チラシ全てあり(2、3巻はシュリンク内)メロンの特典が何点かあります。経年劣化あるものの、比較的美品かと思います。よう実1年生編既刊全巻1〜11.5(4.57.511.5を含む)2年生編1〜3計171年生編一読2年生編未読よう実ようこそ実力至上主義の教室へ