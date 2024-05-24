無限風船 坂口尚　1982年　ブロンズ社

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無限風船／坂口尚‹‹古書 古本 買取 神田神保町・池袋 : 夏目書房



無限風船



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「無限風船」（坂口尚） - アースドラゴンショップ



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さ行の作家

無限風船坂口尚 1982年 ブロンズ社カバーにヤケ、カバー裏側に茶シミの汚れがあります。全体的に経年劣化の感がある状態です。OPP袋に入れて、厚紙封筒に入れて、らくらくメルカリ便での発送を予定しています。コメントなしでの即購入歓迎。1982年刊行された「無限風船」。主人公の少女チャクがガムを通じて不思議な世界を体験する絵本です。