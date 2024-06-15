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GAMECUBE　任天堂ゲームキューブジャンク品
商品番号 K93016219364
商品名

GAMECUBE　任天堂ゲームキューブジャンク品
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体とコントローラーと電源の配線のみです。S端子は付いていません。ゲームボーイプレーヤー付き本体電源は入りますがその後は動きませんでしたのでジャンク品で出品します。ジャンク品、中古でのご理解の有る方のご購入をお願い致します。らくらくメルカリ便で発送いたします。　　　NINTENDOGAMECUBEGAMECUBEPLAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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