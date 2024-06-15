GAMECUBE　任天堂ゲームキューブジャンク品

本体とコントローラーと電源の配線のみです。S端子は付いていません。ゲームボーイプレーヤー付き本体電源は入りますがその後は動きませんでしたのでジャンク品で出品します。ジャンク品、中古でのご理解の有る方のご購入をお願い致します。らくらくメルカリ便で発送いたします。 NINTENDOGAMECUBEGAMECUBEPLAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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