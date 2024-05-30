【箱・取説付き　メンテナンス済み】任天堂 ゲーム\u0026ウォッチ ファイア

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こちらは液晶画面の偏光板を交換しております。(保護シートを貼りっぱなしで撮影しております。剥がしてからお遊び下さい。)基盤とボタンなども清掃しておりますので、コンディションは良好です。外箱・内箱・取り扱い説明書は傷みがあります。画像をご確認頂き、拘りのない方でお願いします。あくまでも40年以上前の中古ゲーム機のため、全体的に状態を気にされない方でお願いします。状態は画像にて判断願います。何かあればご質問願います。画像に有る物が全てです。以上、ご理解・ご納得の上、ご検討願います。宜しくお願い致します。★他にも出品しておりますので、下記タグからどうぞ。#キャッツ♥アイ#ゲームウォッチ#ゲームウオッチ#ゲーム#ニンテンドー#レトロ#時計#目覚まし#新着#おすすめ#ポイント