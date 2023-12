クスリ絵カード 1，２のセット

クスリ絵カード1と2のセットです。ほとんど使っていないので、とてもきれいです。とはいっても、中古品ですので、ご理解いただける方のみお願いします。**************「クスリ絵カード1」丸山修寛定価:¥3850「クスリ絵カード2」丸山修寛定価:¥3850**************以下、抜粋。クスリ絵とは・・・病や不快な症状が“見るだけ”で治るとしたら、まさに“医者いらず”!?そんな常識破りの研究に長年、取り組んできた医師が、20年以上もの臨床をベースに開発したのが「クスリ絵」。数学や物理学、神聖幾何学、古代カタカムナ文字の概念を取り入れた色や形で構成されたパワフルなツールです。その効果を、すでに8割以上もの患者が実感。人間本来の自然治癒力、潜在能力などを引き出し向上させるクスリ絵は、いざというときに役立つ、まさに家庭の“常備薬”。**************#丸山修寛#本#心理学/心理学



