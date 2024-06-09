Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI LL NATU…

NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLNATURALWHITE写真に載っているものが全てになります。大人の脳トレ2本と国語辞書が内蔵されているのでそちらはすぐに遊ぶ事が出来ます。画面にほんの少しスレキズがあります。発送時は画面に使用していた保護シールを貼った状態で送らさせて頂きますので、到着したら剥がして下さい。color:WHITEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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