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Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI LL NATU…
商品番号 D67445212561
商品名

Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI LL NATU…
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLNATURALWHITE写真に載っているものが全てになります。大人の脳トレ2本と国語辞書が内蔵されているのでそちらはすぐに遊ぶ事が出来ます。画面にほんの少しスレキズがあります。発送時は画面に使用していた保護シールを貼った状態で送らさせて頂きますので、到着したら剥がして下さい。color:WHITEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/stair967200.html
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