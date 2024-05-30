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原色牧野日本植物図鑑Ⅱ Ⅲ 学生版
商品番号 I81708439451
商品名

原色牧野日本植物図鑑Ⅱ Ⅲ 学生版
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,920 円
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商品詳細

著者:牧野富太郎　　発行所:北隆館(株)の初版本原色牧野日本植物図鑑のⅡ、Ⅲ、学生版の3冊です。書庫に長期保管されていたものですが、状態は良いと思います。学生版のみ、表面にやや変色が見られますが、中身は綺麗な状態です。
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