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城野宏の戦略行動学 そのとき日本人はどうしたか 上・下
商品番号 Q23418794462
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城野宏の戦略行動学 そのとき日本人はどうしたか 上・下
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,626 円
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商品詳細

城野宏の戦略行動学そのとき日本人はどうしたか上・下城野宏ソーテック社能力開発、戦略、情勢分析の大家である城野宏の戦略行動学上下2冊。本屋で購入したあと、１度読んだだけで大切に保管しておりました。昭和61年のため、経年変化による若干の古さはありますが、保存状態は良く、書き込みなど一切ありません。他にもたくさんの本を出品しています→#askbook#城野宏#本#社会／経済・金融#askbook
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