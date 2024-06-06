Aimer CD \u0026 DVD フォトブック 直筆サインカード ステッカー

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商品詳細
AimerCD\u0026DVDセット＋etc...まとめ売りꕥCD◼︎シングル・ONE/花の唄/六等星の夜MagicBluever.【初回生産限定盤(CD+DVD)】・ONE/花の唄/六等星の夜MagicBluever.【FC完全生産限定盤】・Ref:rain/眩いばかり【初回生産限定盤(CD+DVD)】・BlackBird/TinyDancers/思い出は奇麗で【FC完全生産限定盤(CD+DVD)】・Ibegyou/花びらたちのマーチ/Sailing【初回生産限定盤(CD+DVD)】※CDジャケットサイズステッカー付き(裏面破れあり、シール部分には問題無し)・Torches【初回生産限定盤(CD+DVD)】※CDジャケットサイズステッカー付き※ケースが破損しています◼︎アルバム・daydream【初回生産限定盤A(CD+BD)】※HMV限定ミニフォトブック、合体スリーブ付き※ケース表面スレあり・SunDance\u0026PennyRain【完全生産限定盤(CD+BD)】※ジグソーパズル付き(未開封)・BESTSELECTION\"noir\"【初回生産限定盤A(CD+BD)】・BESTSELECTION\"blanc\"【初回生産限定盤A(CD+BD)】ꕥLive(Blu-ray)・AimerLivein武道館\"blancetnoir\"【初回生産限定盤/Blu-ray盤】・Aimerspecialconcertwithスロヴァキア国立放送交響楽団\"ARIASTRINGS\"【初回生産限定盤/Blu-ray盤】…計12枚・全て帯あり・全て動作確認済み※DVDとBlu-rayがあります・Aimer直筆サイン入りカード※一部少し曲がってます(画像6枚目)・daydreamのフォトブックは現在購入できず、レアな商品だと思いますCDやDVDは数回しか再生していませんが、人の手に渡っていることをご理解頂けますと幸いです袋に入れて保管をしていた為あまりスレなどは無く良い状態だと思います(daydream、破損ケース除く)外装ビニールにスレやヤケなど少し劣化あり神経質な方はご遠慮ください#Aimer
http://narcologia.ru/goods/appendectomy974953.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical220101.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric836045.html
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INFORMATION | 凛として時雨
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