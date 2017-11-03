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ポケモン　2DS 専用ケース付き
商品番号 O16503400101
商品名

ポケモン　2DS 専用ケース付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 9,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用し保管していました。透明のカバーを付けてたので大きな傷などはありません。透明のカバーの留め具が壊れているので使えませんが発送時の保護としてそのままつける予定です。質問などありましたらコメントお願いします。ご購入前にプロフィール確認お願いします。DS2DSポケモン　ピカチュウ
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