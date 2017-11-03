ポケモン　2DS 専用ケース付き

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商品詳細
数回使用し保管していました。透明のカバーを付けてたので大きな傷などはありません。透明のカバーの留め具が壊れているので使えませんが発送時の保護としてそのままつける予定です。質問などありましたらコメントお願いします。ご購入前にプロフィール確認お願いします。DS2DSポケモン ピカチュウ
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