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◎掛け軸/虎2匹/二重箱
商品番号 E91085165136
商品名

◎掛け軸/虎2匹/二重箱
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おばあちゃんの家の片付けです。サイズ約66.5cm×約184.5cmです。素人の採寸のため多少誤差があるかもしれません。二重箱です。少しシミがあります。写真で確認下さい。神経質の方にはおすすめできまけん。素人の写真撮影のため色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承下さい。返品、交換はお受け出来ませんので十分ご検討のうえご購入よろしくお願いします。形式...掛け軸・掛軸
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