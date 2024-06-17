【花谷釜】花谷焼 萩土 抹茶碗 茶道具

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高さ・・・7.8cm口径・・・12.5cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。素材の性質上スレ、窯傷、ピンホール、黒点などがある場合がございます。ご使用には問題ありません。使用に問題のないものは返品・交換の対象とはなりません。ご理解いただける方のみ購入をよろしくお願いします。※北海道・沖縄県に発送する場合は別途追加料金がかかります。ご購入前にコメントをよろしくお願いします。ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。茶碗抹茶碗茶道具茶道陶芸皿萩焼き物焼物種類...茶道具