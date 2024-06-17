長場シャワーズPSA10 ポケモンカード

素人保管の為、完璧を求められる方はご遠慮ください。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。鑑定番号の印刷等がPSA様のロット都合で少々薄い場合もございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さいすり替え防止のため返品には対応致しかねますのでご了承下さい。ご理解の上、ご購入お願い致します入金確認次第24時間以内の発送を心がけております。#旧裏#ポケットモンスター#ポケモンカードVS#ポケモンカードe#ポケモンカードweb#ポケカ#引退品#希少#1ED#初期#希少品#ポケモンカード#コレクション#コレクター#人気#高騰#ポケットモンスター#ポケモンイーブイリザードンホウオウ伝説のポケモン#ポケモンフリーザサンダーファイヤーneoピチュー#トレカ#PSA#マークなし#初版かいりきリザードンピカチュウハクリュウヒトカゲ美品ルギアSAイーブイヒーローズブラッキーエーフィPSA10初版初期初代#旧裏#レア#キラ#ホロピカチュウリザードンカメックスフシギバナカイリューミュウツー#十字#うずまきポケモンカードゲームプロモ



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