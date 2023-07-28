【チケット付】大谷翔平 二刀流 ダブル・ボブルヘッド フィギュア/首振り人形

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『いいね』の長期放置は御遠慮下さい。エンゼルス・スタジアム2018年球場配布とセイコーアストロン購入特典の投打ダブルのセットです。★二刀流バブルヘッドフィギュアボブルヘッドMLBロサンゼルスエンジェルス移籍後、初の球場配布限定バブルヘッドで、当日チケットも有ります。確認の為、箱から出しましたが、袋からは出してない未組立のお品ですのでバットの取り付けは未確認です。★セイコーアストロン購入特典の投打二刀流のボブルヘッドフィギュアです。フィギュア本体の個体による色むら・キズ・接着剤等のはみ出し、箱も配布物につき歪みや開け口等々に折れ等々ありますのでご検討中の方はあらかじめご理解頂き御購入下さい。メジャー初完封勝利の9勝目ホームランキング独走37・38号：2023.07.28週間MVP月間MVPホームキング独走44号：2023.08.24メジャー史上初二年連続二桁勝利・本塁打達成：2023.8.10新人王MVPWBC日本代表侍ジャパン本塁打王ホームランキング配布