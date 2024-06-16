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ZO-3　（ジャンク品）
商品番号 S11946430455
商品名

ZO-3　（ジャンク品）
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZO-3　スピーカーリングFERNANDES/Black#FERNANDES#ZO_3平成9年に購入。長らく自宅保管していましたがピックガードが壊れておりアンプでの音が出なくなっていた為ジャンク品として出品致します。ソフトケース付。インテリアや子供さんのギター練習用にいかがでしょう。おまけでピックが1枚つきます。配送の都合上、ネックを外して発送致します。ジャンク品となりますのでご理解のある方のご検討のほどよろしくお願い致します。
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