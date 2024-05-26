イベルタルEX SR

イベルタルEXSR063/060素人目ですが、目立った傷等は無いと思います。必ず画像にて商品状態をご確認の上、ご自身の判断にてご納得の上ご購入いただくようお願いいたします。追加画像をご希望の場合は対応いたします。少しでも気になる点、ご不安な点がありましたらご遠慮なくお申し付けください。値下げ交渉は可能ですので遠慮なく仰ってください。発送時は濡れ、折れ対策をして発送致します。※すり替えやトラブル防止の為、自己都合での返品交換はご遠慮下さい。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR