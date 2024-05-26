  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
イベルタルEX SR
商品番号 X19843485643
商品名

イベルタルEX SR
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

イベルタルEXSR063/060素人目ですが、目立った傷等は無いと思います。必ず画像にて商品状態をご確認の上、ご自身の判断にてご納得の上ご購入いただくようお願いいたします。追加画像をご希望の場合は対応いたします。少しでも気になる点、ご不安な点がありましたらご遠慮なくお申し付けください。値下げ交渉は可能ですので遠慮なく仰ってください。発送時は濡れ、折れ対策をして発送致します。※すり替えやトラブル防止の為、自己都合での返品交換はご遠慮下さい。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/shuttle422525.html
http://narcologia.ru/goods/peroration918415.html
http://narcologia.ru/goods/mythic746435.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru