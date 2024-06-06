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商品詳細
ご覧くださってありがとうございます。馴染みの茶道具店(京都２店舗、岐阜１店舗)、百貨店の茶道具店で購入した物。また、茶会の趣向に応じヤフオクの茶道具店で購入した物、色々あります。ヤフオク以外の店舗購入分は本物であると信じて購入。真贋にこだわる方はご遠慮下さい。✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥夏の茶道具整理のためこれはヤフオクで購入。●中村湖彩 亀蔵棗 山中塗サイズ約棗 ∅6.6cmx7cm木箱 8.5cmx8.5cmx10cm紙箱 9.8cmx9.8cmx11cm 神経質な方、細かい事が気になる方はご遠慮ください。購入後、1回だカジュアルな七夕茶会で使用しました。大事に扱いました。目立つダメージはありません。大事に使って下さる方にお譲りしたいと思います。 種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/symmetric403345.html
http://narcologia.ru/goods/approximate655320.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce893455.html
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中村湖彩 亀蔵棗 山中塗 茶道具-
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