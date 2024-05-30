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【九谷製】九谷焼の伝統　日本の銘窯　九谷製　飯田屋　龍鳳凰見込菊唐草文　大鉢。
商品番号 M65528554248
商品名

【九谷製】九谷焼の伝統　日本の銘窯　九谷製　飯田屋　龍鳳凰見込菊唐草文　大鉢。
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 30,324 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本伝統工芸】九谷焼の伝統を受け継いでいる、九谷製の大鉢です。この大鉢は九谷焼の中で最も細微図柄の飯田屋技法で描かれた龍鳳凰見込菊唐草文の大鉢です。古い作品で美しい大変細かい図柄はすべて手描きになります。古物ですが、かなり高額な名品です。【大鉢の寸法】直径２９.３㎝、高さ９.２㎝。【共箱】桐箱。【送料】送料込みです。種類…鉢素材…陶磁器焼物ブランド…九谷焼
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九谷焼の伝統　日本の銘窯　角福印九谷　飯田屋赤絵四方割地紋山水見込鉢
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