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- 470 山口吉旺 日本画 額装 花
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...静物サイズ...額 縦32.4㎝×横39.4㎝本紙縦14.5㎝×横22.0㎝額に若干のスレ有り。本紙の状態は良好です。#日本画#美術品#静物画
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