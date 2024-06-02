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470 山口吉旺 日本画 額装 花
商品番号 A49385089977
商品名

470 山口吉旺 日本画 額装 花
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...静物サイズ...額　縦32.4㎝×横39.4㎝本紙縦14.5㎝×横22.0㎝額に若干のスレ有り。本紙の状態は良好です。#日本画#美術品#静物画
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