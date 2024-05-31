1/400 ブリティッシュ航空 ボーイングＢ７７７－２００ＥＲ デンマーク ...

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新品未展示品＜商品名＞１／４００ＢＲＩＴＩＳＨ ＡＩＲＷＡＹＳＢＯＥＩＮＧ Ｂ７７７－２００ＥＲ Ｇ－ＶＩＩＬＤＥＮＭＡＲＫ ＷＯＲＬＤ ＴＡＩＬＬＩＭＩＴＥＤ：１５００個発売年度：２００７年●検品済み年数経過により箱内のブリスターケース（被せる透明のブリスター）に多少の黄ばみ変色が出ています（画像３番目参照）。●完成品●縮尺＝１：４００※全長ｃｍ表記：１５．９３ｃｍ●本体材質：ダイキャスト●スタンド：付属無●ＧＥＭＩＮＩ ＪＥＴＳ●外箱付外箱には多少のキズや傷みがございます。●輸入品長期保存品の為、ブリスターケース(プラスチックケース)や、箱内が黄ばみ変色している場合がありますが本体には影響や問題はありません。管理番号：ＡＳ－１１５３----------------------------------------------------------------------------------１／４００ １／２００航空機 飛行機 旅客機 モデルプレーン航空機模型 飛行機模型 旅客機模型 航空会社模型----------------------------------------------------------------------------------【ご注意】＜コメント欄を使用したお問い合わせについて＞以下のお問い合わせはお止めください。頂いてもご回答致しません。1．値引きの交渉ご連絡→値引きは不可です。2.細かい神経質な質問。非常識な質問。3.購入する意思も無いのに何度も何度も質問だけを繰り返す迷惑行為、その他何度も同じ事項の質問迷惑行為。（ご質問・お問い合わせは１回にまとめてください）