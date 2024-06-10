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Vスターユニバース　ミュウar 6枚セット
商品番号 M42303742952
商品名

Vスターユニバース　ミュウar 6枚セット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)Vスターユニバース　ミュウar6枚セット開封後保湿庫にて保管素人目線ですが白かけ、横線などは無いかも思いますが写真でご確認いただきご納得の上ご購入お願い致します。また過度に神経質な方は購入ご遠慮ください。ご購入後のキャンセル等はご遠慮くださいますようよろしくお願いいたします。
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