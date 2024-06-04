

【真作】澄江/扇面詩/掛軸☆宝船☆AB-595



真作】澄江/扇面詩/掛軸☆宝船☆AB-595 - 絵画/タペストリ



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【真作】【参考】澄江【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は数ヶ所の点シミあります。表装は良好です。桐共箱付軸丈縦133cm×67cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。