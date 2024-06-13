大型アート/抽象画/現代アート/モダン/モデルルーム展示品

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◎タイトルBello'sSelection☆大型アート/抽象画/現代アート/モダン/北欧/モデルルーム展示品検:アルフレックスカッシーナヤマギワフロス◎サイズ幅:90高さ:50.5＊単位はcm◎コメント詳しい情報がなかったため素材等に関して確実な事をお伝え出来ませんが、恐らくアクリル水彩画かと思います。ホワイトも何回も重ね塗りされており立体感のある上質な質感となっております。どんなスペースに置いても軽やかで、空間を小粋に引き締めてくれますのでリビングでの使用はもちろんのこと、オフィスの応接室などにもオススメの逸品です。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。