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商品詳細
備前焼灰皿■作者藤原建■概要・未使用品・箱なし作品自体は灰皿になりますが草花を生けるのにも良さそうです。■寸法(約)・幅19cm、11.5cm高さ7cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
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