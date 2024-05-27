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- 最高評価【PSA10】イオルブV CSR、イオルブVMAX CSR
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商品詳細
【商品】イオルブVCSRPSA10イオルブVMAXCSRPSA10※バラ売りや他のサイトでも販売しているため、そちらが購入された場合、販売ができかねる場合がございます。【商品状態】・最高評価のPSA10・新品、未使用品・詳細は写真をご確認下さい【保管状態】・暗所にて保管【発送時の梱包】・商品→プチプチ→ダンボール→封筒【注意事項】・素人保管のため、神経質な方、完全な美品をお求めの方はご遠慮下さい。・写真確認の上、ご購入をお願いします。・配送による折れや傷などにつきましては保証できかねます。・ラッキーのコインは付属品ではございません。イオルブVMAX[CSR]（s8b_215/184）ソード＆シールドハイクラスパックVMAXクライマックスブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語パッケージ：シングルカードポケモンカードレアリティ：CSRポケモンポケモンカードポケカ美品高騰psaPSApsa10PSA10arsARSars10ARS10arARsrSRsarSARsaSAssaSSAhrHRchrCHRcsrCSRvVvmaxVMAXgxGXgoGO
http://narcologia.ru/goods/calling544950.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring35496.html
http://narcologia.ru/goods/cotton830661.html
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