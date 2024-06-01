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宅録セット一式(マイク・ヘッドホン・インターフェースセット)
商品番号 E42871445670
商品名

宅録セット一式(マイク・ヘッドホン・インターフェースセット)
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイク：CLASSICPRO・CM5（本体・ケース・ホルダー）ケーブル：CLASSICPRO・MIX015（1.5m）インターフェース：TASCAMUS-144mk2（箱・説明書・USBケーブル）ヘッドホン：CLASSICPRO・CPH-7000（本体、標準変換プラグのみ）おまけ　ポップガード：メーカー、型番不明（新品）以上のセットです。ポップガードは未使用。マイクはほぼ未使用。ヘッドホンはそこまで使っておらず綺麗です。ケーブル、インターフェースは使い込まれてます。インターフェースはWindows7/10でのみ動作確認をしてあります。
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