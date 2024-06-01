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- 宅録セット一式(マイク・ヘッドホン・インターフェースセット)
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商品詳細
マイク：CLASSICPRO・CM5（本体・ケース・ホルダー）ケーブル：CLASSICPRO・MIX015（1.5m）インターフェース：TASCAMUS-144mk2（箱・説明書・USBケーブル）ヘッドホン：CLASSICPRO・CPH-7000（本体、標準変換プラグのみ）おまけ ポップガード：メーカー、型番不明（新品）以上のセットです。ポップガードは未使用。マイクはほぼ未使用。ヘッドホンはそこまで使っておらず綺麗です。ケーブル、インターフェースは使い込まれてます。インターフェースはWindows7/10でのみ動作確認をしてあります。
http://narcologia.ru/goods/cowpox489539.html
http://narcologia.ru/goods/marshal695580.html
http://narcologia.ru/goods/kindness553905.html
宅録セット一式(マイク・ヘッドホン・インターフェースセット)
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