茶掛 足立泰道 「竹有上下節」 大徳寺 雲峰寺 紙本 共箱

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倉庫にしまわれていたものです。古い物かと思われます。茶道について素人のため、詳細はわかりません。サイズ・約175×35.5cm素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。ご了承ください。目立った大きな傷みはありません。画像の通り裏面には数ヶ所にシミ・折れなど経年による傷などがあります。古い物特有の匂いがあります。外箱には経年によるシミなどの劣化などがあります。完品をお求めの方・傷みが気になられる方はご遠慮ください。※撮影状況・端末の違いにより、実物とは若干の色の誤差がある場合がございます。古い物・長期保管品であることをご理解の上、検討をお願い致します。