【SUGIZO直筆サイン入り！】 LUNASEA　TLRS　　　S-3

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公演別ダイジェストMOVIE＆カーテンコール生配信展開中！ | SUGIZO ... 公演別ダイジェストMOVIE＆カーテンコール生配信展開中！ | SUGIZO ...



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THE LAST ROCKSTARS THE LAST ROCKSTARS

LUNASEA 、ＸJAPAN 、TLRSなどなど今なお第一線で活躍し続けるESP SUGIZOモデル 音が伸び続けるサスティナー搭載のレアギターキルスイッチとの併せ技で変則人力スライサーも可 ESPECLIPSE S-3 ２００３年にBIGBOSS金沢店で新品購入。同年、SUGIZO＆真矢による金沢でのトークイベント時に同店舗にてサインを頂きました。（残念ながら撮影NG)サインコーティング済み。 デジマート参考価格 (2023年４月現在) ※同モデルの販売をいずれのサイトでも確認できず P90搭載の最新モデルでは１，１００，０００円～【スペック】詳細は画像をご確認ください。 ●一応補足・フロントとリアの２シングルコイルに３WAYセレクター・独立したリアEMGとサスティナー＆ミッドブースト回路ON／OFF EMGとサスティナー＆回路用に９ｖ電池が２個必要。（動作確認に開封したものをお付けします）・ブラックニッケル塗装下地がシルバーのFRにSUGIZOのワガママで黒に塗装した特別仕様です。その為黒塗装はほぼほぼ剥げてきていますがこれはご本人のギターを見れば一目瞭然。仕様です。また塗装剥げに伴い少々ザラつきます。ヴィンテージ感が出て私は好きですが人を選ぶでしょう。 ●補足２・ヘッド裏にピックケースを装備しています。(ピックは付属しません)・SUGIZO 公式の ステッカーを数枚貼り付け。 不要であれば剝がしてください。 ※発送前に希望があればこちらで剥がします ※作業による傷など保証しません。・3弦ペグ付近に小さな塗装欠けがある以外は目立つ傷もありません。・おまけとして【ESPのハードケース】をお付けします。 こちらは経年劣化のためか鍵が機能していませんのでご注意ください。運搬用のおまけです。・私は使用していませんでしたが本体裏パネルとロッドカバーあり4/27 レモンポリッシュにて指板保湿 私見で フレット残 ７割ほど ネック ストレート ロッド 余裕ありケースサイズの都合によりメルカリ便不可の為、ヤマト配送予定となります。