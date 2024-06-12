sophia ファンクラブ会報

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ご覧いただきありがとうございますSOPHIAのファンクラブ会報 （FC会報）Eternalです。vol.19〜4224冊4年分ファイル入り大切に自宅保存していました。左のファイルは劣化によりべとついています。またvol.36の裏表紙もべとついています。できればまとめて購入していただきたいですが、バラ売りはコメントにてご相談お願いします。ご不明点あればコメントお願いします。ミカエル松岡充都啓一黒柳能生豊田和貴赤松芳朋